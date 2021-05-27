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'Güvenli Turizm' sertifikalı yatlara talep arttı!
Antalya'da, pandemi sürecinde tesisler, 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile faaliyet gösterirken, müşteriye özel hizmet veren yat sahipleri de bu sertifikayı almaya yöneliyor. Sertifika alınan yatlar, tatilcilerden daha fazla talep görüyor. Steril hale getirilen yatlarda personel maske ve eldiven takıyor, turistlere sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet sunuyor.
Pandemide Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından turizmin en önemli merkezlerinden Antalya'nın Kemer ilçesinde de turizm hareketliliği arttı.