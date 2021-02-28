"Eşimin rahmetli babası istemişti"

İki gün önce Elif Özüm'ü kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kenan Koçak, eşi Merve Özbey ile birlikte kızlarının adına nasıl karar verdiklerini açıkladı. Koçak, "Eşimin rahmetli babası, kızımızın adının 'Elif' olmasını istemişti" dedi.

Şarkıcı Merve Özbey, iki gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. Özbey ile eşi Kenan Koçak, kızlarına 'Elif Özüm' adını koydu. Altunizade'deki özel bir hastanede 17:55'te doğan Elif Özüm'ün 47 cm ve 2,530 gr olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sanatçının eşi Kenan Koçak, hastaneye gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bebeğin bugün doğmasının kendileri içinde sürpriz olduğunu belirten Koçak, "Bugün beklemiyorduk. Sabah kontrolümüz vardı, doktorumuz doğumun gerçekleşebileceğini söyledi. Kızımız saat 17:55'te doğdu. Şu an hem kızımız, hem de annesi çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.

"BABASI 'ELİF' OLMASINI İSTEMİŞTİ"

Kızlarının adına nasıl karar verdiklerini açıklayan Koçak, "Çok sevdiğimiz isimlerden biriydi. Eşimin rahmetli babası, kızımızın adının 'Elif' olmasını istemişti. Bunu da göz önünde bulundurarak Elif Özüm koyduk. Mutluyuz" dedi.

"BİR FİNCAN ÇAYI HAK ETTİM”

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özbey, ev halini Instagram hesabından paylaşmıştı. Gri sabahlığı ve pembe elbisesi ile poz veren 32 yaşındaki şarkıcı, gönderisine, "Tünaydın... Yapılması gerekenler yapıldı, bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım" notunu düşmüştü.

"İSMİN GİBİ YAŞA”

Kızının patiğini yayınlayan Merve Özbey, bebeğinin ismini takipçileriyle paylaşmıştı. Şarkıcı, gönderisine, "Elif Özüm... Burada kalsın istedim... İleride nasıl o¨zlemle, hasretle bekledigˆimizi go¨ru¨r belki kızımız. İsmin gibi yaşa" notunu düşmüştü.