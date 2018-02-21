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‘En iyi Türk, ölü Türk’ sözlerine suç duyurusu

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 18:03 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 18:03

Yunanistan’daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Mustafa Aliçavuş, Türkler hakkında ırkçı ifadeler kullanan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hakkında suç duyurusunda bulundu.


Aliçavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pangalos’un katıldığı bir  programında Türkler hakkında, “En iyi Türk, ölü Türk” ifadelerini kullandığını  belirterek, bu açıklamaların, "ağır suç unsuru içeren kabul edilemez ırkçı ve  faşist ifadeler olduğunu” söyledi.
 
Pangalos hakkındaki suç duyurusunu belgeleriyle birlikte avukatı  aracılığıyla Rodop Savcılığına teslim ettiğini ifade eden Aliçavuş, “Eski  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sayın Pangalos, halklar arasında kin ve  düşmanlığı körükleyen bu açıklamalarıyla Yunan ceza kanununun ırkçılık ve yabancı  düşmanlığıyla ilgili maddelerini ihlal etmiştir. Pangalos’un Türklerle ilgili  sarf ettiği ‘En iyi Türk, ölü Türk’ ifadeleri kabul edilemez ve ağır suç  içermektedir. Bununla ilgili Yunan adaletinin görevini yerine getirmesini  bekliyoruz." diye konuştu.
 
Aliçavuş, Pangalos’un Türklerle ilgili ifadelerine partisinin dışında  başka hiçbir partiden ve hükümetten tepki gelmemesinin ülkede yaşayan Türklerde  hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "Pangalos’un sarf ettiği bu çirkin  ve ırkçı ifadeler ülkesinin vatandaşı olan 150 bin Batı Trakya Türk Azınlığı  mensuplarını da hedef aldığını ve tüm azınlığa ağır bir hakaret teşkil ettiğini  belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.
 
Yunanistan’da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan  Theodoros Pangalos, 13 Şubat'ta ulusal yayın yapan "Skai Radyo"da katıldığı bir  programda Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, “Siyasi kariyerimde çok Türk  tanıdım. Ama iyi Türk bulamadım. En iyi Türk, ölü bir Türk.”sözlerine yer verdi.
 
  

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