“Emzirmek, anneyi lohusalık depresyonundan koruyor”

Anne ile bebeği arasında emzirmenin eşsiz bir bağ kurulmasını sağladığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Arzu Kublay, “Anne sütü, bebeğiniz için adeta koruyucu bir kalkan gibidir. Bağışıklığını güçlendirir, şekillendirir; bebeğinizin gelecekte sağlıklı bir birey olmasını sağlar. Bebeğiniz için doğal bir antibiyotiktir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Arzu Kublay 1-7 Ekim Emzirme Haftası özelinde emzirme hakkında bilgiler verdi.

“ANNE SÜTÜ DOĞAL ANTİBİYOTİKTİR”

Anne sütünün, hem bebek hem de anne dostu olduğuna vurgu yapan Dr. Arzu Kublay, “Bebeğinizi ilk 6 ay su bile vermeksizin sadece anne sütüyle beslemek, ilk 2 yıl anne sütü vermek en sağlıklı olandır. Anne sütü, bebeğiniz için adeta koruyucu bir kalkan gibidir. Bağışıklığını güçlendirir, şekillendirir; bebeğinizin gelecekte sağlıklı bir birey olmasını sağlar. Bebeğiniz için doğal bir antibiyotiktir.” dedi ve ekledi: “Özellikle ilk 6 saatte Kolostrum denilen krema kıvamındaki özel anne sütü bebeğinizin vücudunda bulunmayan antikorları (mikroplarla savaşan hücreler) bebeğinize verir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve barsak enfeksiyonları çok nadir gözlenir. Bebeğiniz anne sütünü çok iyi sindirir, böylece ishal veya kabızlık gelişmez. İhtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri verir. Beden gelişimi, zeka gelişimi ve ruhsal gelişimini sağlar. Gelecekte oluşabilecek obezite, diyabet, astım, alerji gibi kronik hastalıkların oluşmasını engeller”

“EMZİRİRKEN OKSİTOSİN HORMONU SALGILANIYOR”