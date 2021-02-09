'Elektronik sigara, sigara içmeyi öğretiyor'

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, sigara ve tütünün Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, "Sigara ve tütün kullanımı dünyada oldukça yaygın, ülkemizde her yıl 100 bin kişinin ölümünden sorumlu hastalık. Sigara ile ilgili bir bilinç oluştu artık insanlarda, içenler de rahatsız. Kanser yapıcı olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu bir zararlı alışkanlık ama günümüzde yeni şeyler trend olmaya başladı. Elektronik sigara kullanımı sanki zararlı değilmiş ya da sigarayı kullanmayı bıraktırıyor veya sigarayı bırakmanıza yardımcı oluyor gibi birtakım halk arasında dolaşan konuşmalar söz konusu. Elektronik sigara son 5-10 yılın icadı diyelim, çok yeni bir şey. Artık birçoğunun içinde nikotin de var, nikotinden bağımsız bir ürün değil. Buhar yöntemiyle bir likitin sıcak hava ile temas ettirilip buharlaştırılıp ciğerlere çekilmesiyle sigaradan aldığınız hisleri almanıza yardımcı oluyor" dedi.

'ELEKTRONİK SİGARA MASUM DEĞİL'

Erdoğu, elektronik sigaraların masum olmadığını belirterek, "Çok yeni bir şey olduğu için zararları konusunda da çok büyük ölçekte çalışmalar yok ama güvenli kullanılabilir bir şey mi, ne yazık ki değil. Geleceğe dair birtakım kötü, olumsuz şeylerin olacağını düşünüyoruz. Bunların içinde kullanılan birtakım kimyasallar var ki çok küçük oranlarda kullanılmalarına rağmen zararlı kanserojen, kalp, damar hastalıkları yönünden olumsuz etkileri olan birtakım şeyler var. Tatlandırıcı kimyasal şeylerin de yine akciğerlere, buhar ve sıcak hava olarak çekilmesi de akciğerler üzerinde gelecek dönemlerde kanser ile ilgili birtakım şeylerin gelişmesine sebep olacaktır diye düşünüyoruz. Elektronik sigara masum değil. Elektronik sigaralar, mevcut içilen sigaralardan daha mı zararlı konusu henüz muallakta ama masum olmadıkları kesin" diye konuştu.

'ELEKTRONİK SİGARA İÇMEK, SİGARAYI BIRAKTIRMIYOR'

Dr. Erdoğu, sigarayı bırakmak için kullanılan elektronik sigaranın istenen etkiyi yapmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Yasal bir boşluğu da var. Türkiye'de, piyasaya sunulması ve kullandırılması, bayilik alınması zor şeyler ama buna rağmen birçok insanın elinde görüyoruz. Bence daha etkin mücadele edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şeyleri kullanan insanlar genelde şu tarz yargıya kavuşuyor. 'Sigarayı bırakmak istiyorum, ne yapayım, bu dönemi nasıl atlatayım. Nargile içeyim günde bir tane ya da elektronik sigara alayım sigarayı bırakmama yardımcı olur'. Bunla ilgili yapılmış 700 hastalıklı bir çalışmada, elektronik sigara kullananların sigarayı bırakmadıklarını tespit etmişler. Sigarayı bırakmaya yardımcı olmuyor. Hatta elektronik sigaralar kendi pazarlarında üçte 1 oranında yeni hiç sigara içmemiş insanlara sigara içmeyi öğretiyor aslında. Yani sigara içenler dönüp de bunu içmiyor, bir de sigaraya hiç bulaşmamış insanların bazıları da meraktan üçte 1 potansiyelle elektronik sigara kullanıyorlar."