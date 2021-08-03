'Aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel gerekçesi yok'

Prof. Dr. Erben aşı karşıtlığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de pandeminin sonlanması açısından büyük bir sorun olduğunu söyledi. Aşı karşıtları propaganda yaparak toplumun bir kesimini etkileyerek aşı olunmasını geciktirmekte veya aşı olunmamasına neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erben, “Aşı karşıtlığı ekonomik, kültürel, siyasi, dini, felsefi, özgürlüklerin kısıtlanması, otoriteye güvensizlik ya da alternatif tıp yöntemlerine inanmak gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Genelde aşı karşıtı olan kişiler, Covid-19 diye bir hastalığın olmadığını, aşıların etkisiz olduğunu, aşıların çok ciddi ölümcül yan etkileri olabildiğini öne sürebiliyorlar. Uzun dönem yan etkilerinin bilinmediğinden dolayı aşı olunmaması gerektiğini söylüyorlar. Aşı yan etkisi olarak kısırlıkla karşılaşılabileceğini, çip takılıp insanların robot gibi yönetilebileceği gibi çeşitli, kesinlikle bilimsel kanıtı olmayan ve hiçbir zaman gösterilmemiş savlarla ortaya çıkıyorlar” dedi.

‘AŞIDAN İLK 2 AY SONRA YAN ETKİ BEKLEMİYORUZ’