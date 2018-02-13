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'ABD tehlikeye atıyor!'

13 Şubat 2018 Salı - 16:03 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 16:12

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’deki farklı Kürt gruplara yaklaşımını göz ardı etmenin dar bir bakış açısı olduğunu savunarak “Bu dar bakış açısının sonuçlarını şimdi görüyoruz.” dedi.


Lavrov, başkent Moskova’da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders’le  düzenlediği basın toplantısında, ABD’yi Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye  atan tek taraflı adımlar atmakla suçladı.
 
ABD’nin, Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı  planladığını savunan Lavrov, “ABD, Suriye’de herkes için kabul edilebilir bir güç  değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak  istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir.” diye konuştu.
 
Lavrov, ABD’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek  taraflı adımlar atmakla suçlayarak “ABD’nin attığı adımların, Fırat Nehri’nin  doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya  yönelik olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
    
ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki eylemlerine de değinen Lavrov, şöyle konuştu:
 
“ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye’nin bu planlara yönelik  itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali  yardımlar yaptı. Türkiye’nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz. Bu  farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek ve bunu  tamamen göz ardı etmek dar bir bakış açısı. Bu dar bakış açısının Afrin de dahil olmak üzere yarattığı durumu görüyoruz.”
 
Lavrov, Kürtlerin Suriye’deki siyasi çözüm süreçlerine katılmasından  yana olduklarını yineleyerek Kürtlerin, Suriye toplumunun değişmez bir parçası  olduğunu söyledi.
 
  
 

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