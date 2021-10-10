Zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor

Kovid-19'la mücadelede iki doz aşılama oranının yüzde 71'i geçtiği Rize'de muhtarlar ile görüşerek aşı olacak kişileri belirleyen sağlık ekipleri, kentin en yüksek kesimindeki Çamlıhemşin'e bağlı yayla ve köylerde aşılama çalışması yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, Rize 'nin yaylalarında, çay bahçelerinde ve yüksek kesimdeki köylerde aşılama çalışmalarına devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aşılama ekipleri, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba harcıyor.

İki doz aşılama oranının yüzde 71'i geçtiği kentte, köy ve mahalle muhtarları ile görüşerek aşı olacak kişileri belirleyen ekipler, Rize'nin en yüksek kesimindeki Çamlıhemşin ilçesine bağlı yayla ve köylere gidiyor. Ekipler zaman zaman patika yollardan yürüyerek ulaştıkları bölgede, aşılama ve bilgilendirme yapıyor.

Muhtarlıkların belirledikleri alanlarda toplanan vatandaşları aşılayan ekipler, sırası gelmesine rağmen bahçe işleri veya çeşitli nedenlerle aşı olmayanları bilgilendirip aşılıyor.

Çamlıhemşin İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 8 kilometre mesafede 1069 rakımdaki Güllü köyünde aşılama çalışması gerçekleştirdi.

Muhtarlık tarafından camiden yapılan anonsla köy meydanına gelen vatandaşların aşılarını yapan ekipler, evde bakım hizmeti alan ve aşısı yapılan vatandaşların sağlık durumunu da kontrol etti.

Çalışma sırasında bazı vatandaşlar çay tarlasından çıkarak aşı olurken, evler ve çay tarlasındaki vatandaşlar ziyaret edilerek, bilgilendirmede bulunuldu.

"Allah razı olsun çocuğum, kızım' demeleri bize yetiyor"

Çamlıhemşin İlçe Entegre Hastanesi Doktoru Serdar Tabakoğlu, AA muhabirine, bölgenin, hayat şartları gibi doğasının da zor olduğunu anlattı.

Zorlukların üstesinden gelerek, Sağlık Bakanlığı ve İl Müdürlüğünün desteğiyle aşı yokken tedavi, aşı varken aşılama için halkın ayağına giderek yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Tabakoğlu, "Bir saatlik yayla yoluna bile bir kişi için gidip aşı yaptığımız oldu. Yaylalarda çobanlar vardı, onların ayağına giderek aşılama yaptık. Şimdi de aşılama tablosuna göre üçüncü veya ikinci doz aşılamaları yapıyoruz." diye konuştu.

İnsanların kulaktan dolma laflarla hareket etmesinin sağlık çalışanlarını çok üzdüğünün altını çizen Tabakoğlu, "Biz bir saatlik yerlere giderken, sırtımızda çantalarla gezerken, hiçbir bilgisi olmayan insanların, inanın, aşı hakkında kötü yorum yapıp bize tepki göstermesi hoş olmuyor. Bizim de bütün enerjimiz düşüyor. İnsanımız devletimize, bilime, Sağlık Bakanlığına güvensin. O doğrultuda aşı olurlarsa önümüzdeki dönemi daha rahat geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Zorlukların bir tatlı söz ile unutulduğunu kaydeden Tabakoğlu, "Bölgede eski yerleşim yerleri çok. Evlerin önüne araç gidemiyor. Yürümemiz gerekiyor. Belli yere kadar araçlarla, ardından aşı çantamızı sırtımıza alıp gidiyoruz. Evlere gidiyoruz, yatalak hastalar oluyor. Ne olursa olsun gidiyoruz. Onların 'Allah razı olsun, çocuğum, kızım.' demesi bize yetiyor. Yeter ki ters tepki ile karşılaşmayalım, o bize yeter." diye konuştu.

"Bölgemizde coğrafya gerçekten zor"

Çamlıhemşin Muhtarlar Derneği Başkanı ve Güllü Köyü Muhtarı Ahmet Günba da sağlıkçılar ile sürekli irtibat halinde olduklarını, aşılanacak vatandaş talebi oluşturulduğunda, anında hizmet aldıklarını anlattı.

Sağlıkçılara dua eden Günba, "En ücra köşelere kadar giderek halkımızın pandemiden bir an önce kurtulması için ellerinden geleni yapıyorlar. Pandemi sürecinde çok mücadele ettiler. Köyümüzde zor şartlarda gelerek aşı yapıyorlar. Bölgemizde coğrafya gerçekten zor. Bazı zamanlar gerekirse bir saatlik patikalardan çıkarak, sağlıkçılarımız fedakarlıkta bulunarak aşılamaya devam ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çay bahçesinden çıkarak aşısını yaptıran Ayten Kus, ekiplere teşekkür ederek, "İki doz aşı olmuştum, üçüncü doz aşımı oldum. Sağ olsunlar ayağımıza kadar geldiler. Bahçe temizliyordum, bahçeden çıktım geldim, aşımı oldum. Pandemi bizi çok etkiledi, çocuklarımız okula gidemedi. Her konuda çok etkilendik. İnsanlar aşılarını olsunlar. Aşısız oldukça zor bir süreç bizi bekliyor." dedi.