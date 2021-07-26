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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tek tek duyurdu! Değişti, faizler...

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:30 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 17:30

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank art arda açıkladı. Kredi çekmeyi düşünenleri çok yakından ilgilendiriyor. İhtiyaç, araç ve konut kredisi faiz oranları değişti. İşte detaylar...


Özellikle pandemiden dolayı nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankalardan kredi çekmek istiyor ve güncel faiz oranlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ev, araba almak için ya da acil ihtiyaçlar, ödemeler, borçlar için çekilecek olan konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde  bankaların faiz oranları sık sık güncelleniyor.

Kredi çekerken vatandaşların ilk tercihi faiz oranlarının genel olarak daha düşük olması sebebi ile kamu bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi çekecekler için yeni kredi faiz oranlarını duyurdu. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki son durum...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
 
Tüketici kredisi: %1.55'den 
 
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
 
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
 
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
 
 
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,63'ten
 
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
 
Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
 
 
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 
 
İhtiyaç kredisi %1,59
 
Taşıt Kredisi % 1.50
 
Konut Kredisi %1,37
 

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