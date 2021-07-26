Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tek tek duyurdu! Değişti, faizler...

Özellikle pandemiden dolayı nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankalardan kredi çekmek istiyor ve güncel faiz oranlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ev, araba almak için ya da acil ihtiyaçlar, ödemeler, borçlar için çekilecek olan konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde bankaların faiz oranları sık sık güncelleniyor.

Kredi çekerken vatandaşların ilk tercihi faiz oranlarının genel olarak daha düşük olması sebebi ile kamu bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi çekecekler için yeni kredi faiz oranlarını duyurdu. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki son durum...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.55'den Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61 Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63 Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İhtiyaç Kredilerinde %1,63'ten Taşıt Kredilerinde %1,54'den, Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.