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Zehra Yılmaz'ın kar sevinci: Seni çok bekledim

19 Ocak 2021 Salı - 13:23 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 13:23

İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Oyuncu Zehra Yılmaz da kar heyecanı yaşayan isimlerdendi.


Yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz, etkili olan kar yağışı sonrasında kendini dışarı attı.
 
26 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımına, "Seni çok bekledim" notunu düştü.
 

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