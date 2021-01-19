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Zehra Yılmaz'ın kar sevinci: Seni çok bekledim
Zehra Yılmaz'ın kar sevinci: Seni çok bekledim
19 Ocak 2021 Salı - 13:23
| Son Güncelleme : 19 01 2021 - 13:23
İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Oyuncu Zehra Yılmaz da kar heyecanı yaşayan isimlerdendi.
SONRA OKU
Yaklaşık üç yıldır
aşk
yaşadığı şarkıcı sevgilisi Cem Belevi'den ayrılan
Zehra Yılmaz
, etkili olan kar yağışı sonrasında kendini dışarı attı.
26 yaşındaki oyuncu,
Instagram
paylaşımına, "Seni çok bekledim" notunu düştü.
ETİKETLER
zehra yılmaz
kar sevinci
istanbul
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