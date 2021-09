Zamana meydan okumak isteyenlere yaşlanma karşıtı bakım önerileri!

Güneş ışığı, sigara kullanımı, hava kirliliği, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, uykusuzluk, vitamin, mineral eksiklikleri gibi türlü stres yaratan faktörlerin yaşlanmaya neden olduğunu dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi. Emre Araz ‘yaşlanma karşıtı bakım önerileri’ ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN!

Günümüzde, estetik dermatoloji alanındaki gelişmeler, ileri teknolojiyle edinilen bilgiler ve anti-aging ürünler sayesinde deri yaşlanmasına karşı fazlasıyla mücadele etmek mümkündür.

Genetik mirasımızı değiştiremesek de çevresel faktörlerden en az etkilenmek mümkündür. Örneğin oksidatif strese neden olan beyaz unlu, şekerli, işlenmiş gıdalardan uzak durup; dengeli ve taze meyve, sebze içeren öğünler ile cildimizi korumaya başlayabiliriz. Cildimizin yenilenmesi ve tazelenmesi için iyi bir gece uykusu da büyük önem taşır. Çünkü uyku, büyüme hormonu salgılanmasını sağlamaktadır. Büyüme hormonu ise hücrelerin yenilenmesini ve kolajen üretimini artırmaktadır. Ayrıca günlük 30 dakikalık düzenli yapılan egzersiz ile deri kan dolaşımı desteklenmelidir.

İLK ADIM GÜNLÜK RUTİN OLUŞTURMAK

Günlük cilt bakım rutininizin cildinizdeki yaşlanma belirtileri üzerinde önemli etkisi vardır. Dermatoloğunuza danışarak alacağınız, deriyi kurutmadan arındıran yıkama ürünü her zaman cilt bakım rutininizin ilk adımı olmalıdır. Arkasından yoğun bir nemlendirici krem ile nemlendirerek güne hazırlanmalısınız. Cildinizi zararlı güneş ışınlarından korumak için kullandığınız nemlendiricinin SPF (güneş koruma faktörü) içerdiğinden emin olun ya da sabah rutininizde SPF 50 güneşten koruyucu losyonunuzu da ekleyin.

Akşam makyajınızı çıkardıktan sonra, retinoik asit içeren yaşlanma karşıtı gece kremleri kullanmaya başlayın. Retinoik asit düzenli kullanımda gözenekleri sıkılaştırır, sivilce ve beyaz renkli pütürlerin iz bırakmadan iyileşmesine yardımcı olur, ince çizgileri azaltır, kolajen üretimini artırır, varsa kahverengi noktaların ve çillerin rengini açar, cilt dokusunu iyileştirir. C vitamini ise ciltteki renk eşitsizliği ve kırışıklıkları oluşturan dış etkenlerden cildi korur. Retinoik asit ve C vitamini ilk başlarda cildinizi tahriş edebilir. Bu nedenle geceleri nemlendirici öncesi bezelye büyüklüğünde retinoik asit serum ve C vitamini ürünü dönüşümlü olarak kullanmak uygun olacaktır. KoenzimQ10, hyaluronik asit ve peptit içeren kremleri dönüşümlü olarak az miktarda gece nemlendirici rutininize ekleyebilirsiniz.

Yine dermatoloğunuza danışarak size uygun konsantrasyonda yüzeysel peelingler (glikolik asit, salisilik asit) ile haftada bir kez 1-2 dakika masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ayda bir medikal cilt bakımı yaptırın. Gözeneklerin buhar altında hafifçe temizlenmesi ve sonrasında uygulanabilecek hafif peeling uygulamaları, sade bir bakım önlemi ve kollajen maske bile cildinizde yaşla oluşabilecek hasarları yeniden yapılandırılabilir. Bu düzenli bakım ile evde kullanılacak yaşlanma karşıtı kremler ve içerikler daha etkili emilebilir hale gelir. Zamanla deride azalan hyaluronik asit ile dokunun su tutuşu azalır. Nem eksikliği, cildin daha kolay kırışmasına, renk eşitsizliklerine ven doku bozukluklarına yol açabilir. Bu noktada çok ince bir ağ gibi deri altına yayılan nem aşısı ve gençlik aşısı diye bildiğimiz hyaluronik asit formülleri, prp ile kombine kullanılabilecek mikroiğne radyofrekans uygulamaları ve antioksidan kokteyleri yıllık cilt bakım rutininize sokmanız faydanıza olacaktır.

50'li yaşlara doğru artarak kaybedilen yüz yağları, incelen deri, belirginleşen kırışıklıklar, güneş lekeleri için hyaluronik asit ve diğer cihaz uygulamalarına ek olarak deriyi yenileyen fraksiyonel lazerler, fokus ultrason ve bunların kombinasyonları cildinizin tazelenmesinde ve gençleşmesinde büyük güce sahiptir.