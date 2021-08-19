Zam yapıyorlar! Gram gram çalıyorlar

TÜKETİCİNİN GÖRECEĞİ ŞEKİLDE YAZILMASI LAZIM

BİLİNÇLİ VE DİKKATLİ OLMALIYIZ

Tüketicilerin gönderdiği fotoğraf ve videoların delil olarak kabul edildiğini söyleyen Ağaoğlu, şu bilgileri paylaştı: “200 gramlık fındık alıyordum. Önce 180’e sonra 160 grama düştüğünü gördüm. Ama paket aynı renk. Aynı boyut. Bunları deterjanlarda da görebiliyoruz.100 gramlık ayçekirdeği önce 80 sonra 74 grama düştü. Biz nasıl fark edeceğiz. Ayrıca ürünlerin raf etiketlerinde fiyat değişiklik tarihi ve kilogram birim fiyatı yazılmak zorunda. Orayı da kontrol etmek lazım. Burada tüketicilerin biraz daha bilinçli ve dikkati davranması gerekiyor.”