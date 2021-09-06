Zam yapıldı! Tavan ücret yüzde 40 aşıldı, fiyatlar 1.300 TL'ye çıktı

BUNLARA BAKIN

UKOME aylık ücretleri eğitim ve öğretim süresi olan 8.5 ay üzerinden hesaplayarak belirliyor. Ücrete Katma Değer Vergisi (KDV) dahil. Veli, pandemi nedeniyle okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin yüzde 60’ını, 3 gün açıksa yüzde 75’ini, 4 gün açıksa da yüzde 90’ını ödeyecek. Servisçiyle mutlaka sözleşme imzalayın. Sözleşmeyi iyi okuyun. Sözleşmeye ‘UKOME’nin belirlediği ücreti ödeyeceğim’ diye madde ekletin. ÂSözleşmeye ‘pandemi nedeniyle yüz yüz eğitime ara verilmesi halinde, yasal haklarım saklıdır’ diye bir madde ekletmenizde de fayda var.

Ücret; kilometre (km) olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. Servisçiler hem gidiş hem de dönüş için ayrı para telep edebilir. İzin vermeyin. Kredi kartıyla ödeme yapılabilir ve ödemeler aylık olarak alınır.

Peşin ücret ödemeye veya kredi kartıyla ödemede tek çekime zorlama yapılamaz. Yıllık peşin ödemede yüzde 5 indirim uygulanır. Pandemi koşullarında ödemenin aylık yapılması ise daha iyi bir seçenek olabilir. Kardeş indirimi var.

Birinci çocuk tam, ikinci çocuk yüzde 10 ve üçüncü çocuktan itibaren yüzde 20 indirim olarak uygulanır. Ödediğiniz ücretin faturasını, bankada işlem olduysa havale dekontu ve EFT belgesini mutlaka saklayın.

Şehre göre belli km’nin üzerindeki her bir km için UKOME kararı ile ayrıca belirlenen ücret eklenir. Köprü geçiş ücreti toplam öğrenci sayısına bölünerek fiyatlara ilave edilir. Servisçi, öğrencinin ikametgah ve okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun süreli hastalık gibi hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır.