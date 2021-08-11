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Zam oranları belli oldu! Taban ücret 4 bin 100 liraya yükseltildi

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:01 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 16:35

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ve belli oldu. Zam pazarlığı sonuçlandı. Zam oranları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kamu işçilerine yapılacak zam miktarı belli oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.


Yüz binlerce kişi bekliyordu. Zam görüşmeleri sonuçlandı.700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili son dakika haberi geldi. 

Hükümet ile işçi konfederasyonları arasında sağlanan  anlaşmaya göre, kamu işçilerinin taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltildi.  Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar  için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren  2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi  konfederasyonlarının anlaşma sağlamasının ardından Türk-İş Genel Merkezi'nde imza  töreni düzenlendi.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, törendeki  konuşmasında, Türk-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunu  belirterek, bundan dolayı imza törenini Türk-İş'te düzenleme karar aldıklarını  söyledi.
 
Yürütülen toplu pazarlıkta hem çalışanları hem de kamuoyunu tatmin  edecek bir aşamaya geldiklerini dile getiren Bilgin, şunlar kaydetti:
 
"Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Burada  ilk yaptığımız şey çok önemli. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu  oluşturduğu, asgari ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunların sayısı 315  bin kişiydi. Bunların ücretlerine 500 lirayı geçen düzeltme yaptık. Yani 4 bin  100 lira civarında oldu. Bu belki de bugüne kadar seyyanen yapılan en yüksek zam  oldu. Bu çok önemli çünkü bundan sonra yapılan pazarlık sonucunda vardığımız  artış oranından da ayrıca faydalanacaklar. Birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci  altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere yüzde 21'lik ciddi bir  ortalama zamma ulaştık. Bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27,17 olduğunu  ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir artışıdır. Bu artışların kamuya bir  maliyeti vardır ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisinin  imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sözleşmede sadece bunu  gerçekleştirmedik,Türk çalışma hayatında ilk defa toplam orana, yaklaşık yüzde 3  oranında yansıyan hizmet zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bunun da çok  önemli olduğunu düşünüyorum."
 
İkramiyeler birinci yıl için 30, ikinci yıl için 40 güne çıkartıldı
 
 Sözleşmeyle sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan  Bilgin, şöyle devam etti:
 
"Taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyelerini birinci yıl için 30  güne, ikinci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan artışlar, bütün sosyal  yardımlara da yansıdı. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltildi.  Bunlar Türk işçisine helal olsun. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman kamuya  maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir. Sayın Cumhurbaşkanı,  emeği koruyacak bir yaklaşımla bizi yetkili kıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza  saygılar sunuyorum, Hazine ve Maliye Bakanı'mız Lütfi Elvan'a teşekkür ediyorum."
 
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamudaki  işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk  6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam  yapıldı.
 
Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem,  Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız,  Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar  ve ilgili sendikaların genel başkanları katıldı.
 
  
 

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