Zam geliyor yüzde 20 artacak! Milyonları ilgilendiriyor...

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor zam geliyor yüzde 20'ye kadar çıkması bekleniyor. COVID-19 tedavisini hem özel sağlık hem de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alındı ve tüm tedavi giderlerini ödemeye başlandı. Halen de uygulama devam ediyor ve devam edecek de. Özel sağlık sigortasında fiyatlarına da zam geliyor... Özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortasında şimdilik fiyat artışı şirketine göre değişmekle birlikte yüzde 15-17’lerde. Ancak sene sonuna kadar bu oran yüzde 20’leri geçecek.

Bugüne kadar özel sağlık sigorta sı olan 50 bin kişi özel hastanelerde COVID-19 tedavisi oldu. Bu 50 bin kişi için de sigorta şirketleri, özel hastanelere toplam 356 milyon lira ödeme yaptı. Bu kişilerin 27 bine yakını özel sağlık sigortalısı, 23 bin 121 kişisi de tamamlayıcı sağlık sigortası olanlar. Sigortacılar, salgın başladığından bu yana da özel sağlık sigortası olan vatandaşlar için 312.2 milyon, tamamlayıcı sağlık sigortası olan vatandaşlar için de 43.1 milyon lira özel hastanelere ödeme gerçekleştirdi. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen tedavi ücreti düşük. Neden? Çünkü, tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılıyor, bir anlamda devletin ödediğinin üzerine tamamlıyor da ondan. Tedavinin belirli miktarını SGK karşıladığından, sigorta şirketlerinin kasasından daha az para çıkıyor. Bu nedenle tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatı özel sağlık sigortasının neredeyse yarısından daha düşük.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Özel sağlık sigortası olup da tedavi gören 50 bin sigortalının 21 bine yakını kadın sigortalılardan, 29 bini de erkek sigortalılardan oluşuyor. Virüse yakalanıp da tedavi gören 0-19 yaş arasındaki sigortalılar yüzde 77’i ayakta, yüzde 23’ü ise yoğun bakımda tedavi olmuş. 20-39 yaş arası özel sağlık sigortalılarında da oranlar üç aşağı beş yukarı aynı. Ancak, 60-79 yaş arası sigortalılara gelince iş değişiyor. Bu kişilerin yüzde 32’si tedavisini ayakta geçirirken, yüzde 62’si yatarak tedavi olmuş ve bunların yüzde 6’sı da yoğun bakım hastaları. En çok tedavi gören sigortalı grup ise 20-39 yaş arası ki; özel sağlık sigortası olan ve virüse yakalanarak tedavi görenlerin yüzde 46’sı bu yaş gurubundan oluşuyor.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Gelelim, kritik soruya; salgının, sağlık sigortası kapsamına alınması fiyatlarda bir artışa neden oldu mu? Kimileri, ‘sigortamızın yenilemesi geldi fiyat arttı mı?’ diye soruyor, kimileri de ciddi fiyat artışlarından şikayet ediyor. Peki, özel sağlık sigortasında fiyatlar çok mu arttı? Özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortasında şimdilik fiyat artışı -şirketine göre değişmekle birlikte- yüzde 15-17’lerde. Ancak sene sonuna kadar bu oran yüzde 20’leri geçecek. Neden böyle? Başta medikal enflasyon olmak üzere -ki, medikal enflasyon genelde normal enflasyonun 4-5 puan üzerindedir- özel hastanelerdeki muayene, tetkik, tahlil fiyatlarındaki artışa göre özel sağlık sigortalarının fiyatları da artıyor. Tabi burada hasar geçmişinizin, yani sağlık sigortasını ne ölçüde ve ne sıklıkla kullandığınızın etkisini de hesaba katmak gerekiyor.Peki, pandeminin başından bu yana COVID-19 tedavisi gören özel sağlık sigortalı 50 bin kişi için ödenen 356 milyon lira ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor; sigorta şirketleri hem devletin, yani SGK’nın üzerinden 350 milyon liralık yükü almış hem de bu süreçte sıkıntı yaşayan özel sağlık kuruluşlarına bu kadar lira kaynak aktarmış anlamına geliyor.