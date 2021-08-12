Zam geldi! Artık 3.416 TL olarak ödenecek

Zam geldi. Ödeme miktarı değişti. Artık 3 bin 416 lira ödeniyor. 700 bin kamu işçisine yapılan zam sonrası memurların gözü memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Maaşlara gelen zamlar aynı zamanda diğer ödeme kalemlerinin de yükselmesini sağlıyor. Memurları çok yakından ilgilendiren bir ödeme kaleminde de bu yıl artış oldu. Memura verilecek ödül tutarı 3.416 TL'ye yükseltildi.

Zam yapıldı. 3 bin 416 TL'ye çıkarıldı. Çalışanların maaşlarına yapılan zam diğer ücretlere de yansıyor. Pek çok kişi devlet kurumlarında çalışarak düzenli bir gelire sahip olmak istiyor. Binlerce memur ve memur olmak isteyenleri düşününce kamu çalışanlarını ilgilendiren konuların merakla takip edildiğini görmek mümkün. Memurlar ile ilgili merak edilen konulardan biri memurların para ödülü alıp almadığı ve ne kadar para ödülü alabileceği.

MEMURLAR PARA ÖDÜLÜ ALIR MI?

Memurlar para ödülü alabiliyorlar. Özverili çalışan ve üstün başarı gösteren devlet memurları ödül alma hakkı kazanıyor. Yoğun gayret gösteren memurlara ödül verilerek başarıları takdir ediliyor.

MEMURLAR NE KADAR PARA ÖDÜLÜ ALABİLİYOR?

Memura yapılacak ödülde esas alınan unsur üstün başarı belgesidir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebiliyor. Bu tutar ise 9500*0,165786* % 200 = 3.416,14 TL’dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabiliyorlar.