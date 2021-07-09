Zam geldi! 5 bin 641 lira oldu, temmuzda hesaplarda

Temmuzda 5 bin 641 lira yatırılacak. Zam geldi. Yeni maaşlar belli oldu. Yüz binlerce kişinin maaşına temmuz ayı itibarı ile zam yapılacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar da tek tek belli oldu. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşların maaşlarına da zam yapıldı. Açıklanan enflasyon oranı ile birlikte yeni senede dul ve yetim aylıkları da yüzde 8.45 zamlandı. Buna göre, yüzde 75 hisse oranına göre en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 lira olacak.

Açıklanan yeni zam oranları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

EK ÖDEME DAHİL 5 BİN 641 LİRA

Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 8.45 arttı. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek. Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 491 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 liraya çıkacak.

KİMLER ALABİLİYOR?

Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

YÜZDE 25 ORANINDA AYLIK BAĞLANIYOR

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. (Noyan Doğan / Hürriyet)