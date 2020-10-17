Zafer Algöz: 'Ozan çok üzgün'

Zafer Algöz, Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programına konuk oldu. Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı iddia edilen şiddetle ilgili soru üzerine "Ozan çok üzgün" dedi.

Zafer Algöz, Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programına konuk oldu. Arkadaşı Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı iddia edilen şiddetle ilgili bir soru üzerine oyuncu, “Ozan çok üzgün. Olay şimdi yargıda. İki tarafın birbirine öfkeyle dalmasına üzüldüm. Kadına şiddet göstermek acizliğin belirtisidir. Kadın bana şiddet gösterse ben evi terk ederim!” yorumunu yaptı.