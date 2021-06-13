Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması! Belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk tek tek duyurdu. Öğrencilerin beklediği tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda yeni dönemin yol haritasını belirledi. Bakan Selçuk, 'Amacımız' dedi ve beklenen açıklamayı yaptı. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli odu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime eylül ayında başlamayı planladıklarını açıkladı.

Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Ve tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, LGS'deki benzer soru iddialarıyla ilgili, "Tamamen dedikodu. Böyle bir şey olsa zaten ilk 1-2 saat içerisinde çıkarılırdı. Tamamen maksatlı" dedi. Çocukların risk grubunda yer almamasına rağmen okulların kapalı olmasını da değerlendiren Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz risk altında. Bunun için eleştirilebilirim ama ben öğretmenlerimizi riske atamam" diye konuştu.

Yüz yüze eğitimde eski normalimize en yakın formatın ve tam açılmanın planlandığı tarihe ilişkin de son dakika açıklamaları yapan Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: