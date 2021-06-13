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Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması! Belli oldu

13 Haziran 2021 Pazar - 15:12 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 15:12

Milli Eğitim Bakanı Selçuk tek tek duyurdu. Öğrencilerin beklediği tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda yeni dönemin yol haritasını belirledi. Bakan Selçuk, 'Amacımız' dedi ve beklenen açıklamayı yaptı. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli odu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime eylül ayında başlamayı planladıklarını açıkladı.


Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Ve tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, LGS'deki benzer soru iddialarıyla ilgili, "Tamamen dedikodu. Böyle bir şey olsa zaten ilk 1-2 saat içerisinde çıkarılırdı. Tamamen maksatlı" dedi. Çocukların risk grubunda yer almamasına rağmen okulların kapalı olmasını da değerlendiren Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz risk altında. Bunun için eleştirilebilirim ama ben öğretmenlerimizi riske atamam" diye konuştu.

Yüz yüze eğitimde eski normalimize en yakın formatın ve tam açılmanın planlandığı tarihe ilişkin de son dakika açıklamaları yapan Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: AMACIMIZ EYLÜLDE OKULLARI AÇMAK
 
Hekimlerden sonra aşılanan ilk meslek grubu öğretmenler oldu. Şu anda tüm öğretmenlerimizin aşılanmasıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Zaten çok kısa bir zamanda bu aşılama işlemi tamamlanacaktır. Eğitimi yüz yüze yapmanın hedefindeyiz.
 
Bizim yaza ve kışa göre tedbirlerimiz var. "Neden açıp kapatıyorsunuz" dediklerinde çok net olarak "Önce sağlık" diyoruz. Çocuklarımız için risk çok az. Amacımız eylülde okulları açmak.
 
ÖĞRENCİLER DE AŞILANACAK MI?
 
Eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama sağlık kısmına ben karışamam. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Sağlık Bakanlığı'mızın da çalışmaları var. Çocuklarımızın sağlığı bakanlığımız tarafından dikkatle ele alınıyor. Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olması bizi rahatlatıyor. O zaman "Neden okulu kapatıyorsunuz" diyorlar? Öğretmenlerimiz için bir risk oluşturuyor. Öğretmenlerimiz zarar göreceği için eleştirilebiliriz ama ben öyle bir riske giremem.
 
OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK
 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ile üstün başarı belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.
 
Ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk sınavlarına ilişkin tereddüt edilen hususlara, "http://ogm. meb.gov.tr" adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilecek.
 
 

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