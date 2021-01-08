Yüz yüze eğitim kararı! Sınavlar ve...

Milyonlarca öğrenci pandemi nedeni ile uzaktan eğitim sürecine devam ediyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamalarda yüz yüzde eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili detayları paylaşıyor. Salgın sürecindeki değişime bağlı olarak başlaması planlanan yüz yüze eğitimin gelen son bilgilere göre 15 Şubat sonrasında başlayabileceğine işaret ediliyor. Bazı üniversiteler ise yüz yüze eğitime devam ediyor. Çoğu öğrenci bu durumdan şikayetçi. KDK'ya şikayetlerini ileten öğrencinin talebi ise Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından haklı bulundu. KDK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüz yüze eğitim ve sınava devam eden bir üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına geçilmesini tavsiye etti.

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yüz yüze eğitim in ne zaman başlayacağını merak ediyor. Uzaktan eğitimin sona ermesi için koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmesi bekleniyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamalar ile vatandaşları uzaktan eğitimin gidişatı ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih hakkında bilgilendiriyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim ile ilgili, "Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı uygulayacağız" diye konuştu.

Milyonlarca öğrenci online olarak eğitimlerini sürdürürken bazı üniversiteler yüz yüze eğitim ve sınavlara devam ediyor. Uzaktan eğitim ve sınav uygulaması yapılmayan bir üniversitenin öğrencisi, KDK'ye başvurarak yüz yüze yürütülen dersler ve sınavlara katılmasının sağlık açısından riskli olduğunu, sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılması tavsiyesinde bulundu.

KDK'nin kararında, salgın döneminde dünya genelinde birçok üniversitenin eğitim ve sınavların uzaktan yapılmasını kararlaştırdığı hatırlatıldı.

Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak "on-line sınav" gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.