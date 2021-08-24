Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Öğrenci ve velileri ilgilendiriyor.

Yüz yüze eğitim ile ilgili kritik son dakika açıklaması. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor. Okullar 6 Eylül'de açılmaya hazırlanıyor. Yüz yüze eğitim için öğrenciler ve veliler heyecanlı. Peki bu heyecanı nasıl yönetmeli? Yaklaşık iki yıl sonra yüz yüze eğitime geri dönüş sürecinde nelere dikkat edilmeli? Ailelerin özellikle üç noktaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, okula geri dönüş sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri üç başlık altında anlattı: