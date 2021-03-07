Yunanistan Cumhurbaşkanı'na ayakkabı tepkisi! Alay konusu oldu

Doğu Akdenizde gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Güney Eğe Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkosun daveti üzerine, On İki Adanın Yunanistana ilhakının yıldönümünü nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılmak üzere Rodosu ziyaret etti. Ziyarette giydiği ayakkabı ile alay konusu olan Yunanistanın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Rodos'a gelişinde havalimanında Güney Ege Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

GİYDİĞİ AYAKKABI ALAY KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Rodosta müze ve benzeri tarihi yerleri ziyaret edecek, ardından törenlere katılacak. Cumhurbaşkanı Sakellaropulunun ziyaretiyle ilgili olumsuz eleştirilere yer veren Yunan medyası, Kutsal Adaya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı, adanın önemimi ayaklar altına aldı ifadelerini kullandı. Rodostan Meis Adasına geçecek olan ve sözde kutlama törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun ve Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ile birlikte yapacağı açıklamalarda Türkiye'ye mesaj göndermesi bekleniyor.

MEİSE ASKER ÇIKARMIŞLARDI

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou 13 Eylül'de Meis Adasını ziyaret etmişti. Yunanistan, Ağustos ayında, Türkiyenin hemen yanı başında bulunan Meis Adasına turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk ederek, tansiyonu yükseltmişti.

PROVOKASYONA MÜSAADE ETMEYİZ