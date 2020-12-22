Yumurta dondurma işlemi nedir?

Yumurta dondurma, kadınların gelecekte hamile kalma yeteneğini korumak için kullanılan bir yöntemdir.

Yumurtalıklarınızdan toplanan yumurtalar döllenmeden dondurulur ve daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Dondurulmuş bir yumurta çözülebilir, bir laboratuvarda sperm ile birleştirilebilir ve rahminize (in vitro fertilizasyon) yerleştirilebilir.

Neden yapılır?

Bayanların yumurtalık rezervleri yaş ilerledikçe azalır ve belirli bir düzeyin altına düştüğünde adet düzensizliği olmasa bile spontane gebe kalma şansı azalır. Yine yaşla birlikte kalan yumurtaların da kalitesi azalacaktır. Yaşlı yumurtalardan elde edilen gebelik lerde bir takım genetik hastalıkların riski artmakta sağlık sız bebek oluşabilmektedir.

Kimlere Yumurta Dondurma İşlemi Yapılabilir?

1- Gerek ultrasonla gerekse de kanda bakılan Anti-Müllerian Hormon testi ile (AMH 1,5 ng/ml’nin altında ise) yumurtalık rezervinde azalma tespit edilmiş ise, 3 uzman doktor tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporu ile,

2- Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine neden olacak bir operasyon geçirecek hastalarda (örneğin yumurtalıkların ameliyatla alınması, çikolata kisti ameliyatı, kanser cerrahisi),

3- Ailesinde erken menopoz öyküsü olan hastalarda,

4- Kemoterapi ve ışın tedavisi gerekliliği olan hastalarda yumurta Dondurma İşlemi yapılabilmektedir.

31-40 yaş arası bekar bir bayansanız ve henüz çocuk doğurmak gibi bir planınız yoksa mutlaka bir tüp bebek uzmanına başvurarak kalan yumurtalık rezervinizi inceletiniz. Unutmayınız ki düzenli adet görüyor olmak rezervinizin iyi olduğunu göstermez. Erken yaşta yumurtalarınızı dondurma işlemi günümüzde, size istediğiniz yaşta (yakın gelecekte veya daha sonra) üstelik kendi genetik yapınızda bir bebek sahibi olabilme şansı veren tek yöntemdir.

Nasıl uygulanır?

Yumurta dondurma işlemi için kadınlarda yumurtalıkların hormonlar ile uyarılması gerekmektedir. Tedavi adetin 2-3’üncü günü başlar ve yaklaşık 12-15 gün sürer. Toplanan yumurtalar laboratuvarda vitrifikasyon adı verilen özel yöntem kullanılarak dondurulur ve ileri bir tarihte kullanılmak üzere saklanır.

Adım adım yumurta dondurma süreci

Takip süreci: Tedavi öncesi merkezimize başvuran hasta, adetinin 2. günü tekrar merkezimize gelir ve tedavi süreci başlar. Bu süreçte hastaya yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları verilir ve normalin üzerinde yumurta üretmesi sağlanır. Takip sürecinde hasta merkezimize 3-5 kez gelir. Her kontrolde muayene yapılır, hormon düzeylerine bakılır ve bu bulgulara göre ilaç dozları ayarlanır.

Yumurta toplama işlemi: Kişiye özgü folikül büyüklüğü istenilen düzeye ulaştığında yumurta toplama işlemi, vajinadan yerleştirilen bir iğne ile ultrason eşliğinde yapılır. Bu işlem genel anestezi altında ağrısız olarak yapılmakta ve yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu olmakta ve günlük hayatına devam edebilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi: Yumurtalar vitrifikasyon tekniği ile su kristalleri oluşmadan dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196 derecede sıvı azot tanklarında saklanır.

Tüp bebek süreci: Gebelik istenildiği zaman, hastanın yumurtaları çözdürülür ve tüp bebek işlemine başlanır.