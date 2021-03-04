Yük trenine ait 44 vagon raydan çıktı!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yük treni raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagonun hasar gördüğü ifade edildi.

Amerika Birleşik Devleteleri'nin (ABD) Kalifornia eyaletindeki çölde yük treni raydan çıktı. Özel bir kargo şirketine ait olduğu ifade edilen yük treninin sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp kuma oturdu.

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yük taşıyan trenin Ludlow kenti yakınlarında öğlen saatlerinde raylardan çıktığını belirtti.