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Youtube'dan flaş karar! Tamamen yasaklandı

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 23:26 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 23:26

ABD merkezli video paylaşım platformu Youtube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.


Şirket sözcülüğünden Axios’a yapılan yazılı açıklamada, Youtube’un  reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi  içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili  reklamların da yasaklandığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını  dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak  gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.
 
Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla  ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme  amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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ABD Youtube reklam
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