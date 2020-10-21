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Yolun karşısına geçmek isterken çok sayıda araç çarptı

DHA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 23:15 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 23:15

Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 30'lu yaşlarda kimliği belirsiz bir erkek, çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, saat 20.30 sıralarında, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kimliği belirsiz 30'lu yaşlardaki erkek, sürücüsü ve türü bilinmeyen birçok aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yerdeki cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, kazaya yol açan araçların tespiti için çalışma başlattı. Kaza yerindeki incelemenin ardından kimliği belirsiz ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tanınmayacak halde olduğu öğrenilen cesedin kime ait olduğu, yapılacak DNA testinin ardından belli olacak.
 

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Adana ölüm araç
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