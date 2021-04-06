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Yolcu otobüsünde büyük panik! Hepsi karantinaya alındı

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 15:12 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 15:12

Karaman'da yolcu otobüsünde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine virüs tespit edilen yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi, yurda götürülerek karantinaya alındı.


Alınan bilgiye göre Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi.
 
Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.
 
Ekipler, yaptıkları araştırmada Z.O'nun Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün, Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş yaptığını tespit etti.
 
Terminale gelen filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurduna yönlendirdi. Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.

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