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Yola dökülen salçalar nedeniyle 18 araç birbirine girdi!

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 0:31 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 0:31

Balıkesir'de 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü  henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola dökülen  salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.
 
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis  ekibi sevk edildi.
 
İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını  yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere  götürüldü.
 
Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor.  Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
 

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Balıkesir kaza araç salça
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