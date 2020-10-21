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YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

21 Ekim 2020 Çarşamba - 11:10 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 11:10

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvurusu ne zaman sona eriyor? YÖKDİL için HES kodu nasıl alınır? İşte YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu...


YÖKDİL başvuruları başladı. ÖSYM internet sitesinde yer  alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık  bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler  alanında gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu...
 
 
YÖKDİL başvuruları başladı. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından 2020-YÖKDİL/2 sınavı başvuruları ile ilgili açıklama yaptı. Aygün, "13 Aralık 2020 tarihinde ikincisini uygulayacağımız 2020-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 21 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.
 
YÖKDİL BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?
 
ÖSYM internet sitesinde yer  alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık  bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler  alanında gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.
 
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.
 
YÖKDİL BAŞVURUSUNDA HES KODU ŞARTI!
 
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.
 
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
 

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