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YÖK harekete geçti! YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşılanma talebi!

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:45 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 10:45

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.


Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün  dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.
 
Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere  ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin  yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun  görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine  geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.
 
YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:
 
"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri  olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle  normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze  verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde  başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için  yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün  eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi  önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı  eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan  sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.
 
Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki  personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar  aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."
 

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