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YKS, KPSS, TUS, ALES tarihleri belli oldu! ÖSYM resmen duyurdu...

18 Ocak 2021 Pazartesi - 16:41 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 17:40

Milyonlarca kişi bekliyordu, YKS, KPSS, TUS, ALES gibi çok sayıda sınavın tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. KPSS ise ağustos ayında yapılacak.

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini de açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.


Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM),  2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni duyurdu.  ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav  takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı.
 
ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları  4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12  Ağustos'ta duyurulacak.
 
 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim  Bilimleri oturumları 1 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2.  gün oturumları 8 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)  15 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.
 
 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2  Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de  gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek,  ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.
 
  Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta  yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29  Ağustos'ta gerçekleştirilecek  YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak. Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
 
ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini  açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da  yapılacak.

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