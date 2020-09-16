2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu! ÖSYM duyurdu...
AA | 16 Eylül 2020 Çarşamba - 15:43 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 15:55