16 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.113 0.12 EURO 8,9030 0.30
USD 7,4990 0.12 ALTIN 474,100 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu! ÖSYM duyurdu...

AA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 15:43 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 15:55

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.


2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.  Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun  yarın yayımlanacağını bildirdi.   Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi  17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil"  uygulamasından yapabileceğini kaydetti.  Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını  dilerim." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

YKS ösym ek yerleştirme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.