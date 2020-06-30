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YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 20:11 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 20:11

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığını ve 7 Temmuz'da sona ereceğini açıkladı.


ÖSYM'nin internet sitesinde 2020-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim  bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine  yönelik duyuru yayımlandı.
 
YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki  eğitim bilgilerinin kullanıldığı anımsatılan duyuruya göre, 2020-YKS'ye başvuran  adayların bugünden itibaren 7 Temmuz saat 16.00'ya kadar Aday İşlemleri  Sistemi'nde (AİS) bulunan  "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden,  değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim  bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları  gerekiyor.
 
Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata  bulunduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim  kurumlarıyla görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul sistemi  üzerinden düzelttirecek.
 
Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 30 Haziran-7 Temmuz  tarihlerinde "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle"  adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.
 
Eğitim bilgisi "e-Okul" sistemine eklenemeyecek durumda olan adayların  ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına  işlettirmeleri ve sonrasında ÖSYM'nin internet sitesinden aynı yöntemi izleyerek  onaylamaları gerekiyor.
 
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan  ÖSYM'ye yapacakları değişiklik, düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve  cevaplandırılmayacak.
 
Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 7 Temmuz saat  16.00'da sona ereceğinden, adayların bu tarihler arasında yaptığı son seçim  dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri  gerçekleştirilecek.
 
Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte  adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacak.  Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi olması durumunda ise başvuruda  seçtiği bilgi göz önünde bulundurulacak.
 
Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan  eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında  okul türü, alan ve dal bilgileri dikkate alınacak.
 
Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim  bilgileri arasında bulunmuyorsa adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi  kullanılacak.
 
2020-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini  gerçekleştirmesi gerekiyor.
 
  
 

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YKS ÖSYM eğitim bilgileri
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