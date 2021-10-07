YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar? 140 puanlı YKS 2. ek tercih ne zaman, kimler 2. ek tercih yapabilecek?

ÖSYM, 2021-YKS ikinci ek yerleştirme için yerleştirme puanlarının sonuç belgelerine yansıtıldığı duyuruldu. ÖSYM tarafından yapılan YKS 2. ek tercih açıklaması sonrası YKS 140 puan alanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Kimler 2. ek tercih yapabilecek?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması sonrası, YKS 2. ek tercih açıklaması merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS 2. ek tercih ile ilgili bir açıklama yayımladı. ÖSYM yaptığı açıklamada “2021 YKS ikinci ek tercih için TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların yerleştirme puanlarının sonuç belgelerine yansıtıl” ifadeleri kullanıldı. Peki, YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte ÖSYM açıklaması...

YKS 2. EK YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGESİNE YANSITILDI!

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, 29.09.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda Başkanlığımızca yapılacaktır.

2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.

Adaylar, sonuç belgelerine 07 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün, açıklamasında şunları kaydetti:

''Değerli YKS adaylarımız, Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.''

Ek tercih ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 4-7 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Bugün sona erecek ek tercih kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puanlı 2. ek tercih süreci başlayacak.

YKS İKİNCİ EK TERCİH HAKKINA KİMLER SAHİP?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde,ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.