Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » Yıllık izin ile ilgili çok güzel haber! Milyonlar bekliyordu...
Yıllık izin ile ilgili çok güzel haber! Milyonlar bekliyordu...
Milyonlar bekliyordu, yıllık izin ile ilgili çok güzel haber geldi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte izin planları başladı. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da yine pandemi şartlarında izinler ve tatiller yapılmaya çalışılacak. Birçok vatandaş daha korunaklı tatilleri tercih ediyor. Bazıları da izinlerini evlerinde geçirecek. Ama her çalışanın izin hakkı bulunuyor. Bunu bir şekilde kullanacak. ‘Kısa Çalışma’da ya da ücretsiz izinde olanlar izin yapacak mı? İşte yanıtı..
Yıllık izin gerek işçilerde, gerekse memurlarda anayasal bir hak. Yani işveren 'kullandırmıyorum', işçi de 'ben kullanmak istemiyorum' diyemiyor. Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Burada merak edilen konulardan birisi de yıllık izin zamanına kimin karar vereceği. Burada belirtmeliyiz ki işveren yetkili oluyor.İş akışını bozmadan adaleti de sağlayarak iş barışı çerçevesinde yıllık izin takviminin oluşturulması gerekiyor.