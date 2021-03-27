Yıllık izin ile ilgili çok güzel haber! Milyonlar bekliyordu...

Yıllık izin gerek işçilerde, gerekse memurlarda anayasal bir hak. Yani işveren 'kullandırmıyorum', işçi de 'ben kullanmak istemiyorum' diyemiyor. Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Burada merak edilen konulardan birisi de yıllık izin zamanına kimin karar vereceği. Burada belirtmeliyiz ki işveren yetkili oluyor.İş akışını bozmadan adaleti de sağlayarak iş barışı çerçevesinde yıllık izin takviminin oluşturulması gerekiyor.