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Yılbaşı öncesi memura 'hediye' uyarısı!

AA |  21 Aralık 2017 Perşembe - 13:40 | Son Güncelleme : 21 12 2017 - 14:31

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından kamu kurumlarına gönderilen genelge ile yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kamu personelinin hediye yasağına uyması istendi. Yasağa uyulmaması halinde üst düzey kamu görevlileri hakkında Etik Kurulu ve diğer yetkili disiplin kurullarınca ilgili kanun ile yönetmelik kapsamında gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi.


Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yaklaşan  yılbaşı öncesi kamu kurumlarına "hediye genelgesi" gönderdi.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan imzasıya gönderilen genelgede, devlet memurlarının hediye kabul etmelerinin 657 Sayılı Kanunu'nun 29'ncu maddesi gereğince yasaklandığı hatırlatıldı.

Genelgede Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve buna bağlı çıkarılan  yönetmeliğin 15'nci maddesi ile de kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görev yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali  bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul  edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye kapsamına alındığı vurgulandı.

Bu düzenlemelerle, kamu görevlisinin hediye almaması, kamu görevlisine  hediye verilmemesi ve personelin görev sebebiyle çıkar sağlamamasının temel ilke  olarak belirlendiği belirtilen genelgede, kamu görevlilerinin yürüttükleri  görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel  kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar için doğrudan  veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamayacakları ve menfaat  sağlayamayacaklarının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Genelgede, kamu personelinin hediye konusundaki kurallara titizlikle  uyması, özel kişi, kuruluş ve şirketlerce çeşitli vesilelerle gönderilen  hediyeleri kabul etmemesi gerektiği vurgulandı.

Yasağa uyulmaması halinde üst düzey kamu görevlileri hakkında Etik  Kurulu ve diğer yetkili disiplin kurullarınca ilgili kanun ile yönetmelik  kapsamında gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi.

Genelgede, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kamu personeline gerekli  hatırlatmaların yapılması istendi.

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