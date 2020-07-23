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Yetersiz fiziksel aktivite yaşlılarda kas erimesini artırıyor

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 11:43 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:43

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, etkin sosyal yaşamda çok fazla yer almayan 65 yaş üstündekilerde hareketsizlik oranının artmasının, yaşa bağlı kas erimesi (sarkopeni) ve kronik hastalıkların gelişimine neden olabildiği bildirildi.


Sağlığın korunması için yaşlı bireylerin bu süreçte de sosyal mesafe,  maske ve hijyen kurallarına uyarak fiziksel aktivitenin artırılmasına özen  göstermesi gerektiği vurgulandı.
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Geriatri Uzmanı Prof. Dr.  Mehmet İlkin Naharcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un küresel  ölçekte birçok ülkeyi etkilemeye devam ettiğini vurgulayarak, hastalığın en çok  65 yaş ve üzerindekiler için risk taşıdığının altını çizdi.
 
Evde izolasyonun, Kovid-19 yayılımının engellenmesine katkıda  bulunmasına rağmen hareketsiz yaşama yol açtığını ifade eden Naharcı  "Hareketsizlik neticesinde kaslarının kullanılmaması, yaşlanmadan dolayı  gerçekleşen kas erimesini daha da arttırarak 'sarkopeni' denilen kas erimesine ve  kronik hastalıkların gelişimine neden olabilmektedir." diye konuştu.
 
Naharcı, 65 yaş üstünde 5 ila 10 gün hareketsiz kalma sonucunda, kas  erimesinin, yıllık kayıptan daha fazla olduğu yönünde bilimsel veriler olduğunu  aktararak, sözlerine şöyle devam etti:
"Yaşlı bireylerde günlük adım sayısında ortalama 1500 azalma, 14 gün  içinde yaklaşık yüzde 4'ün üzerinde kas kitlesinde kayba yol açmaktadır. İki  hafta boyunca adım sayısında günlük yüzde 75 azalma kas gücünü yüzde 8  azaltmaktadır. Bunu telafi etmek için eş değer süre yapılan egzersizlerin  etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. Ayrıca, adım sayısında günlük 1000-1500  azalmanın, vücutta şeker metabolizmasını bozduğu ve damar iltihaplanmasını  artırdığı belirlenmiştir."
 
Yaşlılara egzersiz önerileri
Hareketsizliğe bağlı sağlık riskinin azaltılabilmesi için sosyal  mesafe-maske kullanımı-hijyen tedbirlerini içeren kurala dikkat ederek, günlük  yürüyüş ve egzersizlerin açık havada yapabileceğini anlatan Naharcı, Dünya Sağlık  Örgütü'nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda yapılabilecek egzersizlere ilişkin şu  bilgileri verdi:
 
"- Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, bisiklete binme, yüzme  gibi orta yoğunluklu aerobik egzersiz veya en az haftada 75 dakika yokuş yukarı  yürüme, koşma gibi yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz yapılmalı,
 
- Aerobik egzersizler en az 10 dakika kesintisiz devam etmeli,
 
- Egzersizin ek sağlık faydalarının görülebilmesi için orta yoğunluklu  egzersiz haftalık 300 dakikaya, yüksek yoğunluklu egzersiz ise 150 dakikaya  kadar, zaman içinde çıkarılmalı,
 
- Hareket sorunu yaşayan yaşlı bireyler ise dengeyi iyileştirme ve  düşmeyi önleme aktivitelerini haftada en az 3 gün gerçekleştirmeli,
 
- Büyük kas gruplarını içeren kas güçlendirme egzersizleri ise haftada  en az 2 gün uygulanmalı,
 
- Sağlık problemleri nedeniyle bu önerilerin gerçekleştirilemeyeceği  durumlarda ise yaşlı birey kabiliyetleri ve durumu müsaade ettiği oranda fiziksel  olarak aktif olmalı."
 
- Yaşlıların etkinliğe teşvik edilmesi motivasyonu artırır
Prof. Dr. Naharcı, "Ev içinde hareketsizliği azaltmada, gün içinde  daha az oturma ve daha fazla hareket etme, mümkün olduğunca televizyon izlerken  ayakta kalma ve kabiliyetler dahilinde ev işleriyle uğraşma da hareketsizliği  önleyebilir seçeneklerdir." dedi.
 
Aile desteğinin, yaşlının daha etkin olmasını sağlamada teşvik etmeye  yardımcı olabildiğine işaret eden Naharcı, aile bireylerinin yaşlıyla beraber  hatta uzaktan aktivitelere katılarak kişinin motivasyonunun artırılabileceğini ve  duygusal destek sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.
 

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fiziksel aktivite corona virüs
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