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Yerli kan pompası Kovid-19 hastaları için hazırlanıyor

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 16:41 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 16:41

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) ileri derecede dolaşım ve solunum yetmezliği çeken hastaların kullanımı için geliştirilen yerli kan pompası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalarının kullanımına sunulacak.


DEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.  Dr. Erdem Silistreli, TÜBİTAK'ın salgın döneminde bilim insanlarına yaptığı çağrı  üzerine, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) bünyesindeki Araltekte  yerli kan pompası üzerine ekibiyle çalışmalarını hızlandırdı.
 
Silistreli, dolaşımı ve oksijenlenmeyi yapay yoldan sağlamak amacıyla  2018 yılında tasarladığı yerli kan pompasını akciğer yetmezliği çeken koronavirüs  hastalarına destek verecek şekilde geliştirildi.
 
Hastanın toplardamarındaki kirli kanı alıp oksijenlendiren ve özel bir  kan pompası yardımıyla geri veren, böylece koronavirüsün etkili olduğu  akciğerdeki yükü azaltarak daha kolay nefes almayı sağlayan cihazın ekim ayı  sonunda TÜBİTAK'a teslim edilmesi planlanıyor.
 
Hastaları hayatta tutacak
Prof. Dr. Erdem Silistreli, AA muhabirine, ileri derecede kalp ya da  akciğer yetersizliği olan hastalarda dolaşımı ve oksijenlendirmeyi yapay yoldan  sağlayan bir yaşam destek sistemi gerektiğini söyledi.
 
Sistemle hastanın toplardamarındaki kirli kanın alındığını,  oksijenlendirildiğini ve hastaya geri verildiğini aktaran Silistreli, cihazı  geliştirme sürecini şöyle anlattı:
"Bu bir TÜBİTAK projesiydi, hibe verilmiş bir projeydi. Vücuttan büyük  pıhtıları çeken bir sistemle ilgiliydi. Ameliyat sırasında kanı çevirecek bir bir  pompaya ihtiyaç vardı. Cihazın başlığını tasarlamıştık. Hem dolaşım hem de  oksijenlenme amacıyla kullanılabileceğini gördük. DEÜ ve tıbbı malzeme üreticisi  firma arasında protokol imzalandı. DEÜ tarafından patentlenen bir cihazdı ve  yüzde 100 yerliydi. TÜBİTAK'ın koronavirüsle ilgili çağrısına da ani gelişen  akciğer yetmezliğinde vücuttaki oksijenlenmeyi sağlayacak bu cihaz modeliyle  başvurduk. Akciğer görevini tam yapmadığı taktirde kullanılacak şekilde  geliştirdik. Kolay kullanımlı ve tamamen yerli, milli bir ürün."
 
Silistreli, yerli kan pompasının "santrifüj pompa" ile çalıştığına  dikkati çekerek, "Kanı çeviren pompa kalp yetmezliğinde kullanılabilir, vücuttan  kanı alır kalbin görevini görecek şekilde vücuda geri verebilir. Koronavirüs  hastalarında görülen akciğer yetmezliğinde toplardamardan kanı alıyor  oksijenlendirip başka bir toplardamara veriyor. Hasta kendini toparlayana kadar  destek sağlamış oluyor. Koronavirüs hastalarında da ölüm nedeni genelde akciğer  olduğu için hastanın hayatta kalmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.
 
En büyük farkı maliyet avantajı
Yerli kan pompasının en büyük avantajının düşük maliyeti olduğunu  aktaran Silistreli, yurt dışından ithal edilen cihazların çok pahalı olduğunu  dile getirdi.
 
Silistreli, pahalı kan pompalarını tedarik etmekte de sıkıntı  yaşandığı vurgulayarak, "Cihazı üreten ülkeler kritik ürünlerin ihracatını  durdurabiliyor. Pandeminin ilk döneminde bazı ürünlerin ihracatını durdurdular.  Döviziniz olsa da ithal kan pompasını alamayabilirsiniz. Bu nedenle yerli cihaz  büyük avantaj sağlayacaktır." dedi.
 
Kan pompasının boyutunu küçülttüklerini, cihaza uzaktan kontrol ve  veri alma sistemi eklediklerini de kaydeden Prof. Dr. Erdem Silistreli,  belgelendirme sürecinin ardından ürünün ihraç edilebileceğini de sözlerine  ekledi.
 
DEÜ ile Alvimedica Tıbbi Ürünler AŞ arasında 2018 yılında yerli kan  pompasının ticarileştirilmesi amacıyla protokol imzalanmıştı.
 

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Yerli kan pompası corona virüs
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