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Yeniköy önlerinde Türk ve Rus gemileri çarpıştı!

DHAÖzgür EREN- Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)  |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 8:36 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 9:17

Gelen son dakika haberine göre; Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.


Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.
 
Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."
 
 
"GEMİLER BÜYÜKDERE DEMİR SAHASI'NA EMNİYETLE DEMİRLETİLMİŞTİR"
"RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir."
 

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