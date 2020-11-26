Yeniden başladı! 3 ay içerisinde...

Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren önemli gelişme! Yeniden yürürlüğe girdi. 3 ay şartı var. En geç 30 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Türkiye'de 2008'de ilk kez 2008'de çıkarılan, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle yeniden yürürlüğe girdi. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Yasada; bildirilen varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz’ denilerek güvence veriliyor. Barışın bozulmasının tek koşulu; bildirim yapılan varlıkların –üç ay içinde- ülkeye getirilmemesi.

Varlık barışının vergisi yok. Vergi incelemesi de yok. Yurt dışından getirilecek varlıklar için; öncelikle (30 Haziran 2021’e kadar) bildirim yapılması, bildirimden sonraki üç ay içinde de varlıkların Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor. Türkiye’deki banka veya aracı kuruma varlıklarını bildiren ve ardından ülkeye getiren kişinin (veya şirketin) varlıkları serbestçe tasarruf hakkı da mevcut. Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık yazdı. İşte varlık barışı ile ilgili merak edilen detaylar...

3 AY ŞARTI

Yasada; bildirilen varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz’ denilerek güvence veriliyor. Barışın bozulmasının tek koşulu; bildirim yapılan varlıkların –üç ay içinde- ülkeye getirilmemesi.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, bildirimden sonraki üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart koşuluyor. Aksi durumda; incelenmeme güvencesi kalmıyor, barış bozuluyor…

KREDİ KAPAMA

Yurt dışı varlıklar, yurt dışındaki bankalardan kullanılan kredilerin kapatılmasında da kullanılabiliyor. Bu kredilerin, yasal defterlerde kayıtlı olması ve en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar (kredinin) kapatılması da gerekiyor.

Dolayısıyla; defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmıyor.

Defter tutan vergi mükellefleri, Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi vergiye tabi kazancın hesaplanmasında dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

YURTİÇİ VARLIKLAR

Yurtiçi varlıklar için vergi dairesine bildirim yapılması gerekiyor. Son tarih: 30 Haziran 2021. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip olduğu ancak yasal defterlerinde görünmeyen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları varlık barışı kapsamına giriyor.

Yurt dışı varlıkların bildiriminden farklı olarak, ayrıca taşınmazlar da vergi dairesine varlık barışı kapsamında bildirim yapılabiliyor. Yurtiçi varlıklar için diğer ayrıntıları da sıralayalım:

* Bildirilen varlıklar, 30 Haziran 2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilir.

* Defterlere kaydedilen söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

* Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, barış hükümlerinden yararlanılabilir.

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmiyor.

Karapara da aklanır mı?

Para aklama kavramı, Al Capone’ un çamaşırhaneler zinciri açması ile kullanılmaya başlanılmış. Mafya babası Al Capone; yasadışı yollardan elde ettiği paralara, yasallık kazandırmak için çamaşırhane dükkânları açmış ve bu yolla bu paraları yasal yolla kazanmış gibi göstermeye çalışmış. Karapara tabiri de; uyuşturucu ve fuhuştan, silah ve insan kaçakçılığından vb. suç teşkil eden yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler için kullanılıyor.

Varlık barışı kapsamında ise yalnızca ‘vergi incelemesi’ yapılmayacağının güvencesi veriliyor. Gümrük kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun vb. mevzuatlar çerçevesinde devletin her zaman için inceleme hakkı mevcut.