Yeni tanıştığı adam istismarda bulundu! Alkol aldıktan sonra...

İstanbul'da bir kadın yemek yediği restoranda tanıştığı adam tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Yeni tanıştığı adam ile önce başka bir mekanda alkol aldıklarını söyleyen talihsiz kadın sonra bir otele giderek burada tecavüze uğradığını ifade etti.

İstanbul'da yemek yemek için restorana giden kadın hayatının kâbusunu yaşadı. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. 49 yaşındaki L.K. isimli kadın akşam saatlerinde Aksaray 'da bulunan bir restorana yemek yemeye gitti. kadın burada yemek yediği sırada yine aynı mekânda bulunan ve yemek yiyen 43 yaşındaki C.Ş. isimli kişiyle tanıştı. Bir süre aynı mekânda oturan çift, farklı bir mekâna giderek alkol almaya karar verdi.

Bir eğlence mekânına giden çift burada uzun süre alkol aldıktan sonra mekândan ayrılarak bir otele gitti. İddiaya göre C.Ş. kadınla birlikte olmak istediğini söyledi ancak kadın cinsel birliktelik teklifini reddetti. Bunun üzerine öfkelenen C.Ş. yine iddiaya göre kadınla zorla birlikte oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; istismarcı C.Ş. tarafından tecavüze uğradıktan sonra karakola giderek şikâyetçi olan kadının ihbarının ardından emniyet güçleri söz konusu otele giderek şüpheli C.Ş.'yi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı. Adam ifadesinde L.K. ile bir mekânda tanıştıklarını daha sonra para karşılığında cinsel birliktelik yaşamak için otele gittiklerini zorla cinsel birliktelik yaşanmadığını söyledi.

ADLİ TIP RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kadının şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık kadını Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu kadın hakkında savcılığa sunduğu raporda tecavüze uğradığını ifade etti.

22.5 YIL HAPİS İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Adli Tıp Kurumu raporunu baz alarak, kadını istismar edip ve zorla alıkoyan şüpheli C.Ş. hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçları kapsamında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.