ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Yeni reklam yüzü oldu! 500 bin TL...

Yeni reklam yüzü oldu! 500 bin TL...

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Yeni reklam yüzü oldu! 500 bin TL... Hazar Ergüçlü; şampuan, kozmetik ve son olarak ünlü bir spor markasının reklam yüzü olmuştu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.