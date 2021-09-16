Yeni ittifak mı kuruluyor! Flaş Cumhur ve Millet İttifakı açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Bunu zaman gösterecek. Seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz." ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de CNN Türk canlı yanında Temel Karamollaoğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Selvi, "Karamollaoğlu'nun açıklamalarından Cumhur İttifakı'na mesafeli olduğu ama Millet İttifakı konusunda da şartları olduğu görülüyor. Zannediyorum Karamollaoğlu'nun aklında bir isim var. Tüm kesimlerin onayını alabileceği ve kendi tabanını ikna edebileceği bir aday önerecektir." şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı içerisinde yer alıp almayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Bunu zaman gösterecek. Bu konuya şimdiden girmiyorum ama Millet İttifakı'nın hangi prensiplerle hareket etmesi gerektiğini ve edeceğini görüyorum, seçime doğru biz de nerede yer alacağımızı deklare edeceğiz." dedi.

"BUNLARDAN BİRİSİNİN OLMASI LAZIM"

Sözcü gazetesine konuşan Karamaollaoğlu 'Şartlar değişirse Cumhur İttifakı'nda yer alır mısınız?" şeklindeki soruya "Derlerse ki 'Gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım, o zaman kavgasız gürültüsüz gireriz. Veya başkanlık sistemini değiştirelim diyebilirler, yanlıştan dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Bunlardan birisinin olması lazım." dedi.

"MİLLET İTTİFAKI PARTİCİ YAKLAŞIMLA BİR ADAY BELİRLEYEMEZ"

Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı, kendisinin aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtladı. Karamollaoğlu, "Geçen seçimde aday oldu, artık yaşım kemale erdi. bundan sonra aday olma talebim yok. Kılıçdaroğlu aday olabilir ancak olduğu takdirde belli kesimlerde bir tepki de gelebilir. Meral Hanım da aday olabilir, ona karşı da başka kesimlerde tepki gelebilir. Milletin teveccühünü alamsı lazım artık partici bir yaklaşımla Millet İttifakı bir aday belirleyemez." dedi.

"SİYASETTE TEHDİT OLMAZ"

Karamollaoğlu, Demirtaş'ın "Tüm siyasi partiler HDP'yi ciddiye almalıdır" sözlerine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Yani alınmadığı takdirde ne yapacaklar? Gidip AK Parti'yi mi destekleyecekler. Gidip desteklesinler o zaman. Siyasette tehdit olmaz." dedi.

SELVİ: MİLLET İTTİFAKI İÇİN ŞARTLARI VAR

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de CNN Türk canlı yanında Temel Karamollaoğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Selvi, "Karamollaoğlu'nun açıklamalarından Cumhur İttifakı'na mesafeli olduğu ama Millet İttifakı konusunda da şartları olduğu görülüyor." dedi.

"AKLINDA BİR İSİM VAR"

Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'nda parti liderlerinin aday olmasını istemediğini ifade ettiğini söyleyen Selvi, "Zannediyorum Karamollaoğlu'nun aklında bir isim var. Tüm kesimlerin onayını alabileceği ve kendi tabanını ikna edebileceği bir aday önerecektir." şeklinde konuştu.