Yeni Hyundai Kona 281 bin TL'den başlayacak!

Hyundai'nin yenilenen B-SUV modelin tavsiye edilen liste fiyatı ise 281.000 TL'den başlıyor. Kona, 2017 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana başarılı satış grafiklerine ulaştı. 3 yılda bölgede 410.000 adetten fazla satıldı. Yeni ürün geliştirmesi ile birlikte araç, 2021 Ocak'tan itibaren ilk kez bir N Line versiyonuyla da satışa sunulacak. Kona N Line'ın ön tarafı, ön tamponun dinamik özellikleriyle karakterize ediliyor ve plastik çamurluk kaplamalarının gövde rengiyle bütünleştiriliyor.



3 mod var



Yenilenen otomobil, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip. Bu özelliği sayesinde farklı sürüş keyifi sunarak kullanıcısına üstün bir deneyim yaşatmış oluyor. Seçilen sürüş modu aynı zamanda 10.25 inçlik supervision gösterge bilgi ekranı ile entegre oluyor ve ekranın grafik temasını da değiştiriyor. Otomobil , konfor donanımlarının haricinde güvenlik ve sürüş destek özellikleriyle de dikkat çekiyor. Şerit ve Yol Takip Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi aktif güvenlik önlemleri, giriş seviyesi donanım paketleri de dahil olmak üzere Kona’da standart sunuluyor.

Yenilenen Motorlar



Kona’daki 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yenilenen dizel motoru ile KONA, performansı kadar verimli yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor. 1.6 litrelik benzinli motor 198 beygir güç üretiyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan KONA, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor. Daha ekonomik bir motor seçeneği isteyen kullanıcılar ise artık 7 ileri DCT şanzımanla gelen 1.0 litrelik benzinli motoru tercih edebilirler. 120 beygir güç üreten Turbo beslemeli bu motor, 100 km’de yalnızca 5.3 litre yakıt tüketerek dizel motora bir alternatif sunmuş oluyor.