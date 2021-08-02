Yeni bir ilişkiye başlamadan önce kendinize bu soruları sorun!

Bir ilişkide olmanın en zor kısımlarından biri başlangıçtır. Evet, balayı evresi gerçek bir şeydir ve bu dönemde etrafta dolaşan çok sayıda pozitif enerji var. Ancak başlangıç aynı zamanda ilişkinin kuruluş aşamasıdır. Bu, sınırlarınızı belirlediğiniz ve ilişkinizin nasıl şekilleneceğine gerçekten odaklandığınız zamandır. Bir sonraki aşamaya geçmek iyi düşünülmeli ve dikkatle yürütülmelidir.

Bir ilişkiye başlamayı düşünmeden önce, birkaç önemli faktörden emin olmalısınız. Sorunları çözmek için zaman ayırmak, sizi ya harika bir ilişkiye hazırlayacak ya da zahmetten kurtaracaktır. Dikkatlice düşündükten sonra, bir ilişkiye düşündüğünüz kadar hazır olmadığınızı fark edebilirsiniz. Bir ilişkiye başlamadan önce kendinize sormanız gereken 6 soru...

Bir ilişkide olmadan da bütün ve mutlu hissediyor muyum?

Bir ilişkiye girmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken en önemli faktörlerden biri kendi iyiliğinizdir. İlişkinizden bağımsız olarak bütün ve mutlu hissediyor olmalısınız. Bu, ilişkideyken karşı tarafı bağımlı olmanızı engellemekle kalmaz işler kötüye giderse tamamen dağılmamanızı sağlar.

Bu ilişki benim beklenti ve koşullarıma uygun mu?

Birçok farklı ilişki türü vardır: flörtler, aşk üçgenleri, fiziksel ilişkiler, çok eşlilik, tek eşlilik ve daha fazlası. Ancak en önemli ilişki türü, içinde olmak istediğiniz ve partnerinizle birlikte karar verdiğiniz ilişkidir. İkiniz de ilişkinin parametrelerine ve kurallarına karar vermelisiniz. Bu departmanda aynı sayfada olmadıkça, er ya da geç hayal kırıklığına uğramaya mahkumsunuz.

Bu kişiyi sevebilir miyim?

Partnerinizin sizi gerektiği gibi sevebileceğinden emin olmak önemli olsa da sevgisine karşılık verebilecek misiniz sorusu da bir o kadar önemlidir. Ona ihtiyaç duyduğu şeyi vermek için gerekenlere sahip misiniz? Ona istediği sevgiyi ve şefkati verebilir misiniz? Çoğu zaman, gerçekten sürdürmek için zamana, enerjiye veya coşkuya sahip olmadığımız ilişkilerde olmak isteriz. Kendinizle ve partnerinizle, hangi noktada olduğunuz konusunda gerçekçi olun.

Bu kişi beni güvende ve rahat hissettiriyor mu?

Mutlu bir ilişkinin en büyük anahtarlarından biri güvenlik ve güven duygusudur. Bağlı olduğunuz kişinin size kendinizi güvende ve sevildiğinizi hissettirmesi önemlidir. Güvende hissetmediğiniz, sizi şüphelendiren durumlar varsa ilişkinin başı konuşmanın tam zamanıdır.

Bu kişi benim sevilme ihtiyacımı karşılayabilir mi?

Çoğu zaman hayatımızdaki en önemli kişiyi unutabiliriz: Kendimizi. Onunla dürüst bir konuşma yapın ve sizi sevme kapasitesini öğrenmeye çalışın. Bunun üzerinde tek başına düşünmek de önemlidir, böylece fikrinizi ondan bağımsız olarak formüle edebilirsiniz. Herkes sizi nasıl sevebileceği hakkında konuşabilir, ancak eylemleri ve tutarlı davranışları asıl gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Kendimi uzun vadede böyle bir insanla mı görüyorum?

Günün sonunda, her şey onunlayken kim olduğunuza ve onun sizinleyken kim olduğuna bağlı. Bu kişi sizinle rezonansa giriyor mu? Değerleriniz ve inançlarınızla tutarlı özelliklere sahip mi? Hepimiz kişilik ve eğilimler açısından farklı olsak da, kim olduğunuzun ve neye inandığınızın özünün partnerimizle aynı olmasa da aynı hizada olması çok önemlidir. Pembenar/Milliyet