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Yeni bakanlar Meclis'te yemin etti

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 15:16 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 15:54

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.


Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin  değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları  içeren tezkeresi okundu.
 
Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'un  atandığı belirtildi.
 
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından  bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona  erdiğini bildirdi.
 
Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş,  milletvekillerinin alkışları eşliğinde ayrı ayrı kürsüye gelerek ant içti.
 
  
 

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