Yeni B-SUV Hyundai’ye pandemide aşı olacak

En güçlü yerli

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, B-SUV modelinin üretiminin 2021 Mart’ın başlayacağını söyledi. Yepyeni bir araç olan B-SUV’un İ10 ve i20’den sonra İzmit tesislerinde üretilecek üçüncü model olacağını ifade eden Ickkyun Oh, i20’de olduğu gibi B-SUV’da hibrit versiyonu sunacaklarını açıkladı. Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) yarışan i20’nin altyapısı ve gövdesini Türkiye’de ürettiklerini anlatan Oh, “WRC'de kazanılan deneyimle hazırlanacak olan i20 N ve N Line'ın yine Hyundai Assan İzmit Fabrikası'nda üretilecek olması bizleri gururlandırıyor. Ayrıca yeni i20 N, şu ana kadar Türkiye'de üretilen en güçlü otomobil olacak” dedi.