Yemen'de hükümet binasını ele geçirdiler

Yemen'in Aden kentinde ayrılıkçı silahlı gruplar ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışma çok sayıda can kaybına yol açtı. Ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı milislerin, geçici başkent Aden'deki hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürülüyor.

İsmini vermek istemeyen Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi (SGK) kaynakları, SGK'ya ait güçlerin, Aden'deki hükümet binasını ele geçirdiğini iddia etti.

Kaynaklar, SGK 'ya ait güçlerin hükümete bağlı 3. Tugay'ın Hurmekser bölgesindeki karargahına da baskın düzenleyerek ele geçirdiğini öne sürdü.

Söz konusu 3. Tugay'a ait kaynaklar ise karargahın düştüğü iddiasını reddederek çatışmaların karargah çevresinde devam ettiğini belirtti.

Bu arada Cumhuriyet Hastanesi yetkilileri, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 ölü ve yaralıların hastaneye getirildiğini aktardı.

Aden kentinin Hurmekser bölgesinde SGK'ya ait güçlerle hükümete bağlı 3. Tugay arasında bugün şiddetli çatışmaların çıktığı bildirilmişti.

Hükümet güçleri Aden kentinin kuzey ve doğu bölgelerini kontrolü altında tutarken, SGK'ya ait güçlerin Kalteks bölgesi ile Hurmekser'in bir kısmını elinde bulundurduğu kaydedildi.