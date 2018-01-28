28 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
6°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.702 1.77 EURO 4,6620 0.05
USD 3,7530 0.01 ALTIN 163,020 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yemen'de hükümet binasını ele geçirdiler

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 12:27 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 16:25

Yemen'in Aden kentinde ayrılıkçı silahlı gruplar ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışma çok sayıda can kaybına yol açtı. Ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı milislerin, geçici başkent Aden'deki hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürülüyor.


İsmini vermek istemeyen Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş  Konseyi (SGK) kaynakları,   SGK'ya ait güçlerin, Aden'deki hükümet binasını ele geçirdiğini iddia  etti.
 
Kaynaklar, SGK'ya ait güçlerin hükümete bağlı 3. Tugay'ın Hurmekser  bölgesindeki karargahına da baskın düzenleyerek ele geçirdiğini öne sürdü.
 
Söz konusu 3. Tugay'a ait kaynaklar ise karargahın düştüğü iddiasını  reddederek çatışmaların karargah çevresinde devam ettiğini belirtti.
 
Bu arada Cumhuriyet Hastanesi yetkilileri, aralarında sivillerin de  bulunduğu 20 ölü ve yaralıların hastaneye getirildiğini aktardı.
 
Aden kentinin Hurmekser bölgesinde SGK'ya ait güçlerle hükümete bağlı  3. Tugay arasında bugün şiddetli çatışmaların çıktığı bildirilmişti.
 
Hükümet güçleri Aden kentinin kuzey ve doğu bölgelerini kontrolü  altında tutarken, SGK'ya ait güçlerin Kalteks bölgesi ile Hurmekser'in bir  kısmını elinde bulundurduğu kaydedildi.
 
  
 
 

ETİKETLER

Yemen saldırı çatışma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.