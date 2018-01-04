04 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
11°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.425 0.32 EURO 4,5470 -0.04
USD 3,7660 -0.53 ALTIN 158,610 -0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yemen'de kaçak yeğenin sağ olduğu ortaya çıktı

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 11:06 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 11:18

Yemen'de öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed'in Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine sığınarak hayatta kaldığı ortaya çıktı. Muhammed'in bölgeden kaçabilmek için ölü numarası yaptığı belirtiliyor.


Yemen'de öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah  Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed, hayatta olduğunu sosyal medya  hesabından doğruladı. 
 
Eski cumhurbaşkanının özel koruma ekibinin komutanlığını yapan yeğen  Tarık, Twitter hesabından, kendisiyle ilgili iddialara cevap verdi.
 
Cumhurbaşkanlığı muhabiri Muhtar er-Rahbi, Twitter üzerinden,  "Tarık'ın başkent Sana'daki çatışmalardan kaçtıktan sonra Aden'de Suudi Arabistan  öncülüğündeki koalisyon güçlerine sığındığını" ifade eden bir ileti paylaştı.
 
Rahbi, iletisinde "Tarık Muhammed, Aden'de BAE güçlerine bağlı  karargahta 10 gün kaldıktan sonra Abu Dabi'ye geçti. Bu açıklamaların sorumluluğu  bana aittir" ifadesini kullandı.
 
Kendisiyle ilgili söz konusu ifadelere yeğen Tarık, resmi hesabından  "Emin misin?" şeklinde cevap verdi.
 
Tarık'ın bu sözü "Husiler ile Salih yanlılarının çatıştığı dönemde  Salih güçlerine karşı zafer elde ettiklerini ilan eden Husilerle alay etmek için  kullandığı" biliniyor.
 
Hükümete yakın kaynaklar da Tarık'ın bir süre önce aşiret liderleriyle  koordinasyon halinde Yemen'den ayrılarak Abu Dabi'ye geçtiğini doğruladı.
 
Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih, 4 Aralık'ta Sana'dan güneydeki Senhan  ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü. 
 
 
 
Salih'in öldürüldüğü saldırıda yeğeni Tarık'ın da hayatını kaybettiği  bildirilmişti. Eski Merkez Güvenlik Güçleri Genel Kurmay Başkanı olan kardeşi  Yahya da Tarık'ın ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımlamıştı.
 
Ortaya atılan ölüm iddialarının, Tarık'ın geçen ay başkent Sana'dan  çıkışını kolaylaştırmak için yapıldığı ifade ediliyor.
 
  

ETİKETLER

Yemen Suudi Arabistan Ali Abdullah Salih Tarık Muhammed
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.