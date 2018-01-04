Yemen'de kaçak yeğenin sağ olduğu ortaya çıktı

Yemen'de öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed'in Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine sığınarak hayatta kaldığı ortaya çıktı. Muhammed'in bölgeden kaçabilmek için ölü numarası yaptığı belirtiliyor.

Yemen'de öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed, hayatta olduğunu sosyal medya hesabından doğruladı.

Eski cumhurbaşkanının özel koruma ekibinin komutanlığını yapan yeğen Tarık, Twitter hesabından, kendisiyle ilgili iddialara cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı muhabiri Muhtar er-Rahbi, Twitter üzerinden, "Tarık'ın başkent Sana'daki çatışmalardan kaçtıktan sonra Aden'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine sığındığını" ifade eden bir ileti paylaştı.

Rahbi, iletisinde "Tarık Muhammed, Aden'de BAE güçlerine bağlı karargahta 10 gün kaldıktan sonra Abu Dabi'ye geçti. Bu açıklamaların sorumluluğu bana aittir" ifadesini kullandı.

Kendisiyle ilgili söz konusu ifadelere yeğen Tarık, resmi hesabından "Emin misin?" şeklinde cevap verdi.

Tarık'ın bu sözü "Husiler ile Salih yanlılarının çatıştığı dönemde Salih güçlerine karşı zafer elde ettiklerini ilan eden Husilerle alay etmek için kullandığı" biliniyor.

Hükümete yakın kaynaklar da Tarık'ın bir süre önce aşiret liderleriyle koordinasyon halinde Yemen 'den ayrılarak Abu Dabi'ye geçtiğini doğruladı.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih, 4 Aralık'ta Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Salih'in öldürüldüğü saldırıda yeğeni Tarık'ın da hayatını kaybettiği bildirilmişti. Eski Merkez Güvenlik Güçleri Genel Kurmay Başkanı olan kardeşi Yahya da Tarık'ın ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımlamıştı.

Ortaya atılan ölüm iddialarının, Tarık'ın geçen ay başkent Sana'dan çıkışını kolaylaştırmak için yapıldığı ifade ediliyor.