Yeğeni Pablo Escobar'ın gizli servetini buldu!

Tüm zamanların en büyük uyuşturucu baronlarından olan Pablo Escobar'ın serveti gizemini koruyor. Yaşadığı dönemde Forbes Dergisi’ne de çıkan Escobar dünyanın en zengin yedinci adamı olarak uyuşturucudan kazandığı parayla listedeki yerini almıştı. Öldürülmesinin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen dillere destan serveti her yerde aranıyordu. Pablo Escobar’ın gizli serveti ortaya çıktı. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın yeğeni, amcasına ait evde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar nakit buldu.

1993'te öldürülen uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar hayatını konu alan diziler ve gizemli servetiyle bugün bile en çok konuşulan isimlerden biri. O dönemde dünyanın en zengin insanlarından olan Escobar'ın servetini nereye gömdüğü merak ediliyordu. Hatta hayatının konu alındığı belgesellerde bile servetini arayanlar vardı. Kurduğu suç örgütü ve yaşadığı lüks hayatı filmlere konu olan Pablo Escobar'ın gizli serveti ortaya çıktı.

ESCOBAR 18 MİLYON DOLARI DUVARA GİZLEMİŞ

Kolombiya’da polis tarafından öldürülmesinin üzerinden 27 yıl geçen uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın gizli serveti ortaya çıktı. Kolombiya lı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın yeğeni, amcasına ait evde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar nakit buldu.

Kolombiya'da polis tarafından öldürülmesinin üzerinden 27 yıl geçen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın gizli serveti ortaya çıktı. Escobar'ın yeğeni Nicolas Escobar, Medellin'de amcasına ait evde plastik poşetle duvarın içine gizlenmiş 18 milyon dolar bulduğunu söyledi. Beş yıldır yaşadığı amcasına ait evde parayı nerede bulacağını önsezi ile tahmin ettiğini iddia eden Nicolas Escobar, ayrıca bir altın kalem, bir daktilo, uydu telefonları, bir kamera ve bir film rulosu da bulduğunu söyledi.

PABLO ESCOBAR'IN PARALARINI DAHA ÖNCE DE BULMUŞTU

Nicolas Escobar daha önce de amcası tarafından gizlenmiş para bulduğunu açıklamıştı. Ancak Escobar, bulduğu nakit paraların kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmişti.